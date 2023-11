Addio al dottor Pierini, l'Angelo che rivoluzionò il Santorio

TRIESTE - Era apprezzato e conosciuto da moltissimi triestini Angelo Pierini, medico spentosi nei giorni scorsi all'età di 79 anni. Al grande impegno professionale messo in campo nel corso della pluridecennale carriera aveva aggiunto, nel 2006, la passione per la politica. Assieme a Tito Rocco (figlio del "paron" Nereo), a Carlo Grilli e ad altre persone aveva fondato la Lista civica Dipiazza, partito in cui era stato eletto consigliere comunale con il ruolo di capogruppo. Nato a Città di Castello il 17 maggio del 1944, Pierini si era laureato a Perugia nel 1971 e qualche mese dopo si era trasferito a Trieste, dove dal giugno dello stesso anno aveva iniziato a lavorare all'ospedale Santorio. Specializzatosi in Tisiologia (branca della medicina che studia la malattia tubercolare) e in Allergologia e Immunologia nel giro di qualche anno, durante gli anni del Santorio era riuscito, con l'aiuto di quattro colleghi, a trasformare la struttura triestina in uno dei primi nosocomi specializzati nell'uso del polmone d'acciaio e nell'uso degli strumenti per la ventilazione polmonare. Dopo la chiusura del Santorio, Pierini era stato trasferito nel reparto di Pneumologia di Cattinara.

Il ricordo della famiglia

"Angelo era sicuramente una persona speciale, di cuore - così lo ricordano la moglie Eliana de Giacomi e i due figili, Giangiacomo e Andrea (giornalista a Telefriuli) -. Come medico ha sempre cercato di aiutare ogni singola persona lo cercasse. L’affetto degli amici è grande, così come quello delle tante persone che oggi lo piangono dopo averlo incontrato anche solo una volta. Tutto ciò lo avrebbe riempito di emozione e di gioia". Come tutte le persone che svolgono il proprio lavoro con professionalità e conducono la propria vita con grande serietà, sapeva quando concedersi il "lusso" della leggerezza, per regalare un po' di spensieratezza a chi lo circondava. "Era capace con una battuta di far sorridere tutti - così la famiglia -, siamo stati fortunati a potercelo godere e ringraziamo di cuore tutte quelle persone che hanno voluto dedicare una pensiero ad Angelo".

L'impegno durante il Covid

Il periodo della pandemia l'aveva visto scendere nuovamente in campo, mettendo a disposizione le sue esperienze e competenze mediche. "A pesare - scriveva al tempo - e farmi riflettere, è l’atteggiamento presupponente di molte persone, soprattutto tra il movimento No Vax, che chiedono consiglio convinti di saperne più di noi medici impegnati invece da sempre nella ricerca delle cure per tutelare i nostri pazienti". I funerali si terranno sabato 25 novembre alle 12:30 nella chiesa di Barcola.