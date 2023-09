Suicidio assistito, l'associazione Coscioni: "Via libera per Anna"

TRIESTE - La 55enne triestina "Anna", affetta da sclerosi multipla dal 2010, potrà accedere alla morte volontaria assistita. È la prima cittadina del Fvg e la quinta persona in Italia. Come riporta il Gazzettino citando una comunicazione dell'associazione Luca Coscioni, il via libera arriva dalla decisione del Comitato etico, che rappresentava l'ultimo passaggio di un iter iniziato undici mesi fa. L'Associazione "ritiene che la tutela della salute e della condizione di vulnerabilità di Anna debba ritenersi pienamente soddisfatta laddove sia fornito il farmaco e garantita l'assistenza del personale sanitario". Anna, tramite l'associazione, si è dichiarate "contenta di essere libera di scegliere e decidere".

In precedenza la Commissione medica multidisciplinare nominata da Asugi aveva verificato le condizioni di “Anna” (nome di fantasia), in risposta alle richieste del Tribunale di Trieste, e aveva confermato che sussistono tutti i requisiti per accedere alla morte volontaria assistita. L'Associazione Coscioni ha precisato in una nota che il Comitato etico ha ritenuto che "il percorso metodologico adottato sia stato condotto nel rispetto della tutela dei diritti, della dignità e dei valori della persona e che la condizione di vulnerabilità della signora Anna sia stata ampiamente supportata dagli organi tecnici competenti".

L'associazione Luca Coscioni è promotrice della campagna "Liberi subito", tramite la quale sono state raccolte oltre 8mila firme in favore di una legge regionale sul fine vita.