Bambino di tre anni rischia di annegare in Marina Julia: è grave

MONFALCONE - Un bambino di tre anni è stato soccorso oggi dal personale sanitario del 118 per sindrome da annegamento, mentre giocava sul bagnasciuga nelle acque di Marina Julia a Monfalcone. Stando a quanto si apprende, il piccolo è caduto in avanti in una zona dove l'acqua era piuttosto bassa e ha inalato molta acqua di mare. Viste le importanti difficoltà respiratorie è stato intubato dagli operatori sanitari e portato in elisoccorso al Burlo Garofolo di Trieste, in rianimazione. Le sue condizioni di salute sono serie. La centrale operativa Sores ha anche allertato l'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e la forza pubblica.