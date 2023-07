Il bimbo che ha rischiato di annegare a Marina Julia sta meglio

TRIESTE - Sta meglio il bimbo di tre anni che nella serata di ieri 3 luglio era stato elitrasportato all'ospedale infantile Burlo Garofolo a causa di un incidente avvenuto lungo la spiaggia di Marina Julia, in provincia di Gorizia. Il bimbo è stato estubato questa notte ed è sveglio, vigile e respira in maniera spontanea. I sanitari del 118 l'avevano soccorso mentre stava giocando sul bagnasciuga nelle acque di Marina Julia. Il piccolo era caduto in una zona dove l'acqua era piuttosto bassa, inalandone molta. Viste le importanti difficoltà respiratorie era stato intubato dagli operatori sanitari e portato in elisoccorso al Burlo, in rianimazione.