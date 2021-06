La Polizia Locale festeggia 159 anni di attività

Cerimonia in presenza alla Caserma di San Sebastiano. Polidori: "Nonostante il momento storico difficile è emersa la professionalità di questo glorioso Corpo che negli ultimi anni è in costante crescita professionale"

Questa mattina, nella Caserma San Sebastiano di via Revoltella, la Polizia Locale ha festeggiato 159 anni di attività. La cerimonia, tenutasi nel rispetto delle norme antiCovid, si è svolta alla presenza del sindaco Dipiazza, dell'Assessore regionale Roberti, del vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Polidori e del comandante Milocchi.

Il primo cittadino ha ringraziato tutto il personale "per l’importante lavoro che svolge per la sicurezza dei cittadini di Trieste, unitamente a tutte le altre Forze dell'ordine". Parole di apprezzamento sono state espresse anche dall'Assessore Polidori: "Nonostante il momento storico è emersa la professionalità di questo glorioso Corpo che negli ultimi anni è in costante crescita professionale. Sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto soprattutto riguardo il decoro urbano, ad esempio con la lotta ai writers e ai parcheggiatori abusivi e a tutte le altre forme di decoro che contribuiscono ad aumentare la percezione della sicurezza migliorando la qualità della vita nella nostra città”.

I numeri

Il comandante Milocchi ha quindi ricordato l’attività anti Covid: sono state 17.822 le persone controllate e 5.735 i pubblici esercizi, per un totale di 23.557 controlli e 672 sanzioni. 17.479 sono state invece le infrazioni in un anno, dagli eccessi di velocità, l'uso del cellulare alla guida, ai passaggi con il rosso. Il totale degli incidenti nel 2020 è stato di l.548 incidenti rilevati di cui 938 con soli danni materiali, 606 con lesioni personali e 4 mortali. Da non dimenticare il percorso iniziato proprio in questi ultimi mesi ai fini dell'adozione dell'arma che ha visto coinvolti 141 operatori.

La cerimonia stata anche l'occasione per l'inaugurazione della targa dedicata ai Caduti della Polizia Locale per non dimenticare coloro i quali hanno fornito un grande, generoso contributo e sono morti in servizio: Angelo Cattaruzza, Roberto Tommasi e Fulvio Hoglievina.