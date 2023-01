Inaugurazione anno giudiziario: "Giustizia possibile, ma necessita di un organico adeguato"

"La Corte d'Appello di Trieste potrebbe essere in grado di fornire un servizio di giustizia adeguato per la sua utenza, ma solo se vengono garantiti un organico adeguato e una copertura costante". E' quanto emerso dal discorso di apertura dell'Anno giudiziario 2023 del presidente della Corte d'Appello di Trieste Sergio Gorjan. "La carenza di organico incide sui tempi di risposta nel settore giustizia, soprattutto nel penale. Un personale adeguato di Magistrati assicura, sia per qualità che per quantità, un adatto servizio per i cittadini". Come specificato nella relazione sull'Amministrazione della Giustizia, nel Distretto della Corte d'Appello di Trieste la funzione giurisdizionale viene comunque esercitata "con efficienza e celerità, in modo tale da offrire una risposta generalmente adeguata alle aspettative sociali ed economiche dei citttadini e dei lavooratori, delle società e delle imprese".

Rotta balcanica

Per quel che riguarda la situazione del Tribunale di Trieste, è stato rilevato un aumento dei procedimenti relativi alle domande di protezione. "L'indiscriminato flusso di extracomunitari porta al collasso delle strutture di accoglienza e impedisce ai veri profughi di ottenere la dovuta protezione internazionale - ha dichiarato il procuratore generale facente funzioni presso la Corte d'Appello di Trieste, Carlo Maria Zampi, sottolineando che il fenomeno è stato gestito senza particolari criticità a livello locale. "Il disenteresse a livello internazionale nel risolvere la problematica potrebbe aprire la strada alla microcriminalità - ha aggiunto -, intesa come unica forma di sostentamento e che mina il senso di sicurezza della comunità".

Violenza di genere

"Al triste fenomeno della violenza di genere è stata data una risposta giudiziaria forte ed efficace - ha spiegato Zampi - . Si è trattato di vicende fortunatamente non particolarmente gravi. Purtroppo in due occasioni l'aggressione è culminata con la morte della vittima: anche in questi casi la risposta è stata efficiente". Per Zampi solo "un adeguato percorso educativo potrà rendere il fenomeno realmente marginale e residuale".

Infortuni sul lavoro

In controtendenza rispetto allo scorso anno, piuttosto contenuta è risultata l'incidenza degli infortuni sul lavoro, la maggior parte di lieve entità. Il procuratore generale ha ricordato due episodi di esito letale: la morte di un operaio e il giovane studente deceduto durante lo stage.

Stupefacenti e infiltrazioni di stampo mafioso

E' stato infine evidenziato un alto numero di reati legati agli stupefacenti. Particolare attenzione è stata riservata al micro-spaccio destinato ai minorenni, "dovuto a un disagio più o meno generalizzato causato da una mancanza di stimoli culturali". "Non risultano preoccupanti episodi di infiltrazione di stampo mafioso, anche grazie all'attenzione al fenomeno da parte di tutte le istituzioni", ha concluso.