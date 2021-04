Vaccini: un sms annulla i richiami, ma è un errore tecnico

"Erroneamente oggi il sistema ha inviato un messaggio con il quale si annullava l'inoculazione della seconda dose già programmata a tutti coloro che hanno meno di 60 anni. Pertanto l'sms va ignorato e l'attività per chi ha già ricevuto la prima dose andrà avanti regolarmente". A darne notizia è il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

"Per un motivo tecnico in corso di valutazione - spiega il vicegovernatore - ai telefonini degli under 60 a cui è già stata inoculata la prima dose di vaccino è arrivato erroneamente un sms nel quale si dice che la seconda dose già programmata è stata annullata. Questo bug informatico va quindi ignorato e quindi l'attività di vaccinazione procederà regolarmente come era già stato pianificato. A tutti coloro che sono stati contattati verrà inviato un nuovo messaggio con il quale si ripristina l'appuntamento già fissato".

Per un errore tecnico inviato un messaggio che annulla l'inoculazione

