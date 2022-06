Torna l'anticiclone africano: caldo torrido in tutto il Fvg

Sta arrivando in tutto il Fvg una rimonta anticiclonica africana, con un importante aumento delle temperature, specie nel weekend. Tra venerdì e domenica sono attesi picchi di 33- 34°C sulle pianure in pieno giorno, mentre la notte ci saranno minime di 19°C. Per quanto riguarda il tempo atmosferico ci sarà tanto sole sulle aree di pianura e costa, con mare poco mosso. Tra Prealpi e Alpi potranno esserci acquazzoni e qualche temporale pomeridiano-serale, in particolare tra mercoledì e giovedì. Possibili sconfinamenti nell'udinese, non a Trieste né nell'Isontino.

Le previsioni

Nei prossimi giorni il tempo risulterà ampiamente stabile con cieli spesso sereni o velati su pianura e costa. Le temperature saranno tipicamente estive e in graduale aumento con picchi di 32-33°C nel weekend. Caldo umido, disagio fisico. Venti a regime di brezza.

La prossima settimana

Dalla prossima settimana i modelli intravedono un possibile cambio di scenario, con una decisa ritirata dell’anticiclone e lo spazio a correnti più fresche di origine atlantica. Ovviamente questa è ancora una tendenza che necessita di maggiori conferme: l'invito del meteorologo Federico Brescia è a restare aggiornati sul sito di 3Bmeteo.