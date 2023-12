Un alleato in più contro la mafia, nasce il coordinamento regionale

TRIESTE - Nella lotta alla mafia in Friuli Venezia Giulia e per rendere omogeneo il monitoraggio del fenomeno criminale nasce un coordinamento regionale che metterà in collegamento i quattro gruppi interforze al fine di poter contare sulla condivisione del patrimonio informativo. Ne dà notizia la prefettura del capoluogo giuliano attraverso un comunicato diffuso alla stampa. La decisione è stata ufficializzata in occasione della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, tenutasi nel palazzo di piazza Unità nella mattinata di oggi 14 dicembre e presieduta dal commissario di governo Pietro Signoriello. La riunione - che viene convocata periodicamente - ha lo scopo di "assicurare una migliore funzionalità dei servizi di ordine e sicurezza pubblica a livello regionale".

Il focus sull'infiltrazione mafiosa

Presenti alla conferenza i prefetti dei quattro capoluoghi provinciali, i questori del Friuli Venezia Giulia, i comandanti regionali dei carabinieri e della guardia di finanza, oltre che i comandanti provinciali dell'Arma. Al tavolo ha presenziata anche il direttore della sede operativa della D.I.A. di Trieste, oltre al procuratore distrettuale antimafia, Antonio De Nicolo e all'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Un focus particolare è stato dedicato al tema legato a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico della regione, confermando come sul territorio non vi sia la presenza di organizzazioni criminali "strutturate di stampo mafioso", ma altresì rimarcando la necessità di mantenere alta l'attenzione "per prevenire i tentativi di penetrazione nelle attività imprenditoriali" che possono apparire appetibili alle organizzazioni mafiose per riuscre ad espandere il giro di affari illeciti.