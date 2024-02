"Antonio Santin fu vescovo di tutti?", la riflessione di uno storico fiumano

Riceviamo da Marko Medved, storico della Chiesa dell'Università di Fiume (Croazia) e pubblichiamo.

Il Presidente della Repubblica Antonio Mattarella, in occasione della Giornata del ricordo del 2023, aveva tra l’altro affermato: “Figure luminose, in quella terra martoriata – come il vescovo di Fiume e poi di Trieste/Capodistria, Antonio Santin – non esitarono, dopo aver difeso la popolazione slava dall’oppressione nazifascista, a denunciare, con altrettanta forza d’animo, la violenza e la brutalità dei nuovi occupanti contro gli italiani.” Ciò avviene dopo che a Trieste, negli ultimi anni, la politica locale al vescovo Antonio Santin ha tributato diversi monumenti, busti, nomi di vie. Ultimamente è stata posta anche la statua di fronte alla chiesa di Sant’Antonio Nuovo.

Provocò grandi tensioni all'interno del clero

Occupandomi di storia ecclesiastica ho potuto studiare anche il vescovo Santin, in quanto prima di essere nominato vescovo di Trieste-Capodistria, cattedra che reggerà per 37 anni, era stato vescovo di Fiume, mia città natale e sede della mia Arcidiocesi. Antonio Santin è benemerito per aver contribuito a rafforzare la novella diocesi di Fiume, creata pochi anni prima. Ma egli aveva provocato grandi tensioni all’interno del clero diocesano proprio per il suo nazionalismo italiano che in quegli anni in ambiente ecclesiastico si riverberava contro la libertà di espressione linguistica dei croati e sloveni, i quali parimenti a Trieste – Capodistria e a Fiume costituivano la maggioranza. Aggiungendo il suo appoggio all’invasione militare dell’Etiopia, espresso pubblicamente – atteggiamento quest’ultimo ampiamente diffuso nell’episcopato italiano dell’epoca – accanto alla partecipazione attiva alle campagne propagandistiche del fascismo come quella del grano, di cui fu premiato, non stupisce la percezione dei sacerdoti e dei cattolici sloveni e croati che a stento vedevano in lui un protettore.

Bisogna valutare il modus operandi della Chiesa

Dalle sue relazioni alla Santa Sede da Fiume si evince che non era stato propenso alla difesa dei diritti nazionali dei croati e sloveni, dei quali denuncia la paura di fronte alla “romanizzazione” e “la volontà di netta differenza” a “quella che è la tradizione e lo spirito di Roma”. Mi sono sforzato di reintegrare nella memoria collettiva le figure di vescovi fiumani di nazionalità italiana, convinto come sono, che l’identità cattolica vada oltre i confini di appartenenza nazionale, il che ci sprona a fare memoria dei protagonisti della storia del cristianesimo a prescindere dalla loro appartenenza etnica. Quando si analizza epoche complesse quale è stato il Novecento, in fattispecie il fascismo, bisogna valutare anche il modo in cui i cattolici e i loro pastori affrontarono tali sfide.

Santin migliorò la frattura con il fascismo

Il dramma del Novecento, di cui neanche la Chiesa fu immune, era stato il nazionalismo. Il vescovo di Trieste-Capodistria Luigi Fogar si era opposto al nazionalismo fascista, affermando tra l’altro: “Siamo ai confini della Patria, ma non siamo ai confini della Chiesa.” Egli fu costretto dal fascismo a dimettersi ed abbandonare la cattedra di Trieste nel 1936. Terzo vescovo di seguito a dover lasciare anzitempo la chiesa di S. Giusto, fatto questo che costituisce una peculiarità in Europa e dimostra come appunto, la tensione tra regime nazionalista e diocesi plurinazionali sia stato il problema essenziale per quell’epoca storica. A sostituire Fogar e a ricomporre le relazioni tra Chiesa e Stato a Trieste, incrinatesi per le ferme intenzioni di Fogar di garantire la libertà linguistica degli Sloveni e Croati all’interno della formazione dei seminaristi, venne inviato proprio Santin, all’epoca vescovo di Fiume. Negli anni seguenti Santin difatti, riuscì a migliorare le fratture con lo Stato fascista.

Il difficile compito

Non volendo sminuire in alcun modo l’aiuto alle vittime di Santin, di cui ha parlato il Presidente Mattarella, quale storico della Chiesa sento il dovere di sottolineare che uno dei problemi centrali del Novecento è costituito dal rapporto tra cattolicità (universale) e le diverse nazionalità (particolari). In altre parole, bisogna chiedersi se il vescovo (e il resto dell’episcopato), in territori plurinazionali quali Trieste o Fiume, è stato in grado di trascendere le lotte nazionali e rimanere in egual misura pastore di tutte le nazionalità facenti parte il corpo ecclesiale o ha sacrificato la propria missione alle lotte nazionali? Compito difficile, certamente. Ma prendendo in considerazione che i nazionalismi hanno portato l’Europa in Guerra e che la conseguente idea della comunione dei popoli europei, ossia la creazione dell’Unione europea, è nata dalle ceneri dei nazionalismi ed è stata proposta proprio da politici (Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer) provenienti da zone plurinazionali, è necessario individuare oggi proprio nel nazionalismo un doloroso problema della storia del Novecento.

La visita di papa Francesco, un invito a comunicare

Nell’annunciare l’arrivo di papa Francesco a Trieste il 7 luglio prossimo, l’attuale pastore di Trieste mons. Trevisi ha affermato: “Siamo nella periferia dell’Italia, che vuole dire nella frontiera che ci porta all’incontro con altri popoli e culture. È come un invito ad essere pronti a comunicare e a testimoniare il messaggio evangelico di pace e di giustizia che il Papa sta diffondendo in ogni occasione.” Parole mature e cristiane che corrispondono a quello che, sin dal suo inizio, il cristianesimo ha cercato di attuare superando le differenze tra Giudei e Pagani. Ritengo che in tali parole riecheggino le convinzioni summenzionate di Luigi Fogar, senz’altro più di Santin. Ma non si tratta di contrapporre Fogar a Santin, tantomeno di esternare un giudizio

morale. Si tratta più che altro di evidenziare il bisogno di elaborare un giudizio storico che ci renda capaci di incamminarci nel futuro con una coscienza civile e religiosa più mature.

La riflessione necessaria

È necessario riflettere sulla nostra storia travagliata del secolo scorso, compreso Santin, e usare prudenza allorquando la classe politica, per logiche e interessi propri, insiste – per non dire impone – la costruzione della memoria pubblica. Certamente bisogna conservare la memoria dei nostri pastori anche nella cosiddetta public history. Ma la storia deve sottoporli al proprio giudizio senza intrusioni di forze politiche, se davvero vogliamo “purificare la memoria”, raggiungere cioè una maturazione sia civile che religiosa.