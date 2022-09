"Anziana esce dall'ospedale peggio di quando era entrata": la segnalazione e l'interrogazione regionale

I consiglieri regionali del Gruppo Misto in Consiglio Regionale annunciano la presentazione di una interrogazione alla Giunta in merito al "deficit di assistenza agli anziani negli ospedali triestini", rifacendosi all'episodio denunciato sui social da un uomo in merito all'assistenza ricevuta dalla nonna di 91 anni da parte dell'ospedale Maggiore di Trieste ad agosto scorso, dopo una diagnosi di Sars-Cov 2.

Nel post in questione si fa riferimento a un ricovero per Covid avvenuto il 16 agosto. La signora, secondo la segnalazione, sarebbe deceduta il 31 del mese. Il nipote ha dichiarato che, dopo le dimissioni dall'ospedale, il 23 agosto, l'anziana donna "non riusciva più a camminare" e "non si alimentava più, non sapeva più deglutire né muovere le braccia".

"Questa non è una storia isolata ma segue tante altre simili, se non addirittura peggiori, di come vengono trattati i pazienti anziani nei nostri ospedali", si legge nella nota del Gruppo Misto, scritta dopo che il nipote ha contattato Il consigliere Walter Zalukar. Sempre nella nota si fa presente che "questa testimonianza era stata inviata il 7 settembre scorso all'attenzione dell'assessore regionale alla Salute, ma a tuttora non sarebbe pervenuta alcuna risposta, se non l'invio al nipote di moduli su cui ricopiare a mano quanto descritto via e-mail. Ecco che il Gruppo Misto annuncia un'interrogazione alla Giunta non essendo tollerabile che i pazienti anziani escano dagli ospedali - affermano -, peggio di quando sono entrati".

Asugi, contattata al telefono, ha preferito non replicare. Risponderà il vicegovernatore all'interrogazione in Consiglio.