Anziana 95enne derubata dei gioielli mentre è in casa di riposo

TRIESTE - Una donna di 95 anni è’ stata derubata di gioielli dal grande valore storico e familiare mentre si trovava ricoverata in casa di riposo. Come riporta un servizio di Telequattro, è successo in un’abitazione di viale Terza Armata, presumibilimente in un lasso di tempo tra il 24 e il 30 dicembre, giorno in cui i figli sono entrati in casa della madre dopo il suo ricovero. In questa occasione la casa è stata trovata completamente a soqquadro, con la finestra del terrazzo rotta. I monili erano stati salvati dal marito, arrivato a Trieste in seguito all’esodo, e venivano conservati dalla famiglia da oltre 150 anni.

I figli della signora si dicono disposti a offrire una ricompensa pur di riavere questi oggetti, che hanno per loro un grande valore affettivo. L’abitazione si trova in una zona residenziale del rione di San Vito, non soggetta a frequenti passaggi, il che fa pensare che il colpo potrebbe essere stato preparato da molto tempo. Sull’episodio indagano i Carabinieri di via dell’Istria.