Malore al bagno Riviera: donna 74enne grave a Cattinara

Un malore in acqua al bagno Riviera: è successo alle 14:30 circa a una donna austriaca di 74 anni. Improvvisamente i bagnini l'hanno vista in acqua a pancia in giù, l'hanno portata a riva e hanno iniziato a praticarle il massaggio cardiaco. Quando l'ambulanza e l'automedica del 118 sono è arrivate, la signora si trovava in arresto cardiaco. Dopo circa 25 minuti di rianimazione il suo cuore ha ripreso a battere ed è stata portata a Cattinara in codice rosso poiché le sue condizioni di salute sono considerate gravi. Sul posto anche la Capitaneria di porto, intervenuta via terra e per verifiche.

