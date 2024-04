Pugni in faccia a un'anziana: brutale aggressione in via Flavia

TRIESTE - Ennesima aggressione in città, stavolta ai danni di un'anziana in via Flavia. E' successo alle sei del mattino di oggi, martedì 30 aprile, all'altezza del bar Cacioppo. Stando alle prime testimonianze, un uomo avrebbe avvicinato la signora chiedendole i soldi per comprare del collirio e, al rifiuto della donna, lui l'avrebbe colpita con dei pugni in faccia, fino a farle perdere sangue. Sul posto gli operatori del 118, che hanno soccorso la donna per poi portarla all'ospedale di Cattinara per le cure del caso. Intervenuta anche la polizia di Stato, ma l'uomo aveva già fatto perdere le tracce al loro arrivo. Indagini in corso. Notizia in aggiornamento.