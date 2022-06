Tragedia a Muggia: donna anziana trovata morta in casa

Una tragica scoperta da parte della Polizia locale di Muggia è avvenuta sabato scorso in mattinata. Un'anziana muggesana, A.G., di 82 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento in calle Oberdan. La Polizia Locale è intervenuta su segnalazione di una vicina di casa, che non vedeva l’anziana depositare le immondizie, come era solita fare, da martedì.