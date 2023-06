Anziana dispersa a Gorizia: ricerche in corso

GORIZIA - Partite nella serata di ieri, giovedì 1 giugno, con l'attivazione da parte della Prefettura di Gorizia del piano provinciale di ricerca a persona, sono in corso in località Piuma a Gorizia le ricerche di un'anziana signora che ieri pomeriggio si è allontanata dalla struttura che la ospita senza fare rientro. I Vigili del fuoco che hanno allestito un PCA (Posto di Comando Avanzato) utilizzando il furgone UCL (Unità di Comando Locale) per coordinare le operazioni di ricerca. Impegnati nelle operazioni stanno una quindicina di uomini del comando di Gorizia supportati da due operatori del Nucleo cinofilo regionale VVF FVG, i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando Vigili del fuoco di Trieste e due dronisti del Nucleo Regionale Aeromobili a Pilotaggio Remoto della Direzione Regionale Vigili del fuoco del Veneto che utilizzano droni dotati anche di termocamere in grado di rilevare le differenze di temperatura delle zone sorvolate.