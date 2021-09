Anziana si infortuna sul sentiero Cobolli: interviene il soccorso alpino

La donna è scivolata ed ha provato a rimettersi in cammino senza riuscirci. Ha poi chiamato il marito che è arrivato sul posto per aiutarla ma neppure così i due riuscivano a proseguire

Una triestina del 1951 ha chiesto aiuto al Nue112 poco prima delle 12 dopo essersi procurata una forte distorsione alla caviglia mentre percorreva il sentiero Cobolli. La donna è scivolata ed ha provato a rimettersi in cammino senza riuscirci. Ha poi chiamato il marito che è arrivato sul posto per aiutarla ma neppure così i due riuscivano a proseguire perché l'arto è quasi sicuramente fratturato. Sul posto sono arrivati cinque tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino che hanno stabilizzato l'arto della donna, l'hanno imbarellata e portata a spalle per dieci minuti fino all'ambulanza che attendeva al di là della sbarra in Napoleonica. L'intervento si è concluso poco prima delle 14.