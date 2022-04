Chiamano in questura per un po' di compagnia, la Polizia regala un sorriso a due anziane sole

A Trieste sono moltissime le persone che vivono da sole e durante le festività quella solitudine può manifestarsi in maniera pesante. La Squadra Volante della Questura di Trieste ha voluto far compagnia, nel giorno di Pasqua, a due signore anziane rimaste vedove da poco che nelle scorse settimane avevano richiesto l'intervento proprio delle forze dell'ordine. Per tutelare la privacy delle persone ometteremo le generalità ma il racconto delle due storie mette in luce la grande capacità che i piccoli gesti, soprattutto se inaspettati, possiedono nel far tornare il sorriso a chi ne ha bisogno.

I due interventi rispondevano ad esigenze diverse nelle particolarità del caso ma tutto sommato identitche nella necessità. Nel primo caso una donna di origini slovene e nata durante la seconda guerra mondiale ha tirato su la cornetta del telefono e ha chiamato direttamente il centralino della questura. Con problemi di mobilità, senza assistenza sociale e alle prese con la recente perdita del figlio, la 77enne ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti della Volante l'hanno accompagnata al bancomat, si sono messi in contatto con il medico di base e hanno contattato il 118 per farle fare alcuni test. Nel secondo caso, invece, una donna di 87 anni era rimasta vedova da qualche mese e così, sempre per lo stesso bisogno di compagnia, si era rivolta alla questura. Le due colombe pasquali come un omaggio alla felicità. Come in un film di qualche anno fa, "reale solo se condivisa".