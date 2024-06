Anziano aggredito con un pugno, arrestato giovane italiano

TRIESTE - Gli sferra un pugno e scappa. E' accaduto oggi pomeriggio in via Ghega, tra le 17.45 e le 18. Vittima dell'aggressione un anziano settantaquattrenne che è stato soccorso dai sanitari del 118 ma che ha rifiutato il trasporto in ambulanza e si è recato in autonomia la Maggiore. Il giovane autore dell'aggressione, un ventiduenne di nazionalità italiana, è stato fermato e riconosciuto dalla polizia, intervenuto dopo il fatto.