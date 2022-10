Anziano ha un malore in casa: l'ambulanza arriva tre ore dopo

"Mentre a Udine prende avvio l’eliambulanza adibita al trasporto secondario differibile - quindi non urgente - al costo di 2milioni di euro all’anno e mentre a Palmanova proprio ieri si è celebrato in pompa magna l’open day del NUE 112, ci viene segnalato che a Trieste un signore di 103 anni colto da malore nella sua abitazione ha dovuto attendere 3 ore l’arrivo dell’autoambulanza". Lo segnala il consigliere regionale Walter Zalukar precisando che, stando a quanto dichiarato dal figlio, il 112 è stato chiamato tre volte (ore 16.23, 17.55, 18.55) e, dopo l'ultima telefonata, "l’ambulanza ci ha messo circa mezz’ora ad arrivare". "Nel frattempo – precisa il figlio – suo padre “rimaneva disteso con la testa sul cuscino della poltrona (quello dove di solito si poggia il sedere, per intenderci) ed il corpo per metà fuori con piedi poggiati a terra, occhi chiusi, bocca aperta, non rispondeva, solamente se chiamato riapriva gli occhi.”".

"Questo è successo a Trieste in zona Università, quindi a 3 km dall’ospedale Maggiore; attendere tre ore per avere l’ambulanza per un signore di 103 anni palesemente bisognoso di soccorso urgente sembra veramente troppo", continua Zalukar. "E ancora una volta si pongono pesanti interrogativi su come funziona la Centrale di Palmanova e sulle carenze che continua a presentare oggi il sistema di emergenza sanitaria in FVG. Perché i responsabili non sono in grado di trovare efficace rimedio a una situazione di reale pericolo per la salute e la sicurezza a cui sono esposti i cittadini di Trieste? Eppure le soluzioni al problema ci sono e sono facilmente realizzabili, ma evidentemente manca la volontà politica".