Anziano ritrovato vivo a Sesana, era scappato dalla casa di riposo di Fernetti

In nottata era stato attivato il piano provinciale di ricerca persone scomparse in quanto nel pomeriggio si era allontanato dalla casa di riposo Hotel Fernetti un 80enne senza farvi più rientro. I responsabili hanno presentato subito la denuncia ai Carabinieri di Villa Opicina e si sono attivate immediatamente le ricerche coordinate dai VVFF di Trieste come prevede il piano di ricerca. L'anziano era senza cellulare. Si è informato anche il Centro di Cooperazione di Thorl Marglen che ha esteso le ricerche in Slovenia. Questa mattina il felice epilogo. L'uomo infreddolito e stanco per la notte all'aperto è stato trovato vivo dalle Forze di Polizia Slovene sulla strada che collega i due autoporti. Una volta in Italia verrà accompagnato in ospedale per accertamenti.