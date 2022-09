Blackout per maltempo: Sores salva un anziano rimasto senza ossigeno

Nella giornata di ieri, un anziano di San Dorligo della Valle rimasto senza ossigeno a causa del blackout provocato dal maltempo è stato salvato dai sanitari della Sores. L'allarme è stato lanciato dalla coppia di anziani intorno alle 18:20. L'uomo, che necessita di assistenza giorno e notte, non era più in grado di poter ricevere l'ossigeno, iniziando così ad avere difficoltà di respirazione.

Una volta accertato che il problema era legato alla assenza di elettricità, la Sores si è attivata autonomamente nel trasporto di una bombola di ossigeno tramite una autoambulanza con infermiere. Giunti sul posto, i sanitari hanno provveduto a valutare il paziente in termini sanitari e a collegare la bombola di ossigeno al sistema di alimentazione salvavita della persona anziana.

In collaborazione con Vigili del Fuoco e Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia si è poi provveduto alla verifica tecnica del sistema elettrico dell'abitazione; una volta accertato il tempo di ripristino della corrente, con gli stessi enti si è provveduto a fornire alla coppia un generatore elettrico. In questo modo marito e moglie hanno potuto restare nella loro abitazione. Entrambi stanno bene. Il tempestivo intervento ha garantito la migliore assistenza sanitaria alla coppia di anziani, in pieno accordo e massima sinergia con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia.