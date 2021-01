Blitz della Polizia al Bic per un aperitivo "clandestino": sanzionate sette persone

Una festicciola in barba alle norme anti Covid al Bic incubatori Fvg di via Flavia, sede di circa 48 imprese. Sono state 7 le sanzioni elevate ad altrettanti avventori che si sono ritrovati nel'area mensa per bere qualcosa in compagnia e alle 20:30 circa la Polizia è intervenuta sul posto, probabilmente allertata da una o più segnalazioni. Oltre alle multe già emesse ci saranno delle valutazioni su chi ha consentito il ritrovo poichè, fa sapere la Questura, quella struttura "non avrebbe dovuto ospitare persone in quella modalità e in quella fascia oraria". Le 48 aziende che operano all'interno dell'edificio, secondo quanto si apprende, avrebbero tutte libero accesso agli spazi e si è trattato probabilmente di un'iniziativa autonoma da parte di una (o più) delle suddette imprese. Trieste Prima ha contattato al telefono la reception (peraltro non operativa durante i weekend), apprendendo che al momento (ore 13) non c'è stata alcuna notifica da parte della Questura e solo i sanzionati sarebbero stati informati in merito.





