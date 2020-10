Aperta la gara per la pista di pattinaggio di Natale: disponibili sei location

Al via la gara per la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Natale. Lo ha annunciato il sindaco Dipiazza con un video postato su Facebook in cui specifica che, contrariamente a quanto dichiarato dalla stampa, non sarebbero sei le piste in programma, bensì sei potenziali siti . "Abbiamo messo a disposizione una gara, sei siti, per fare una pista di ghiaccio. Non ci saranno sei piste". "L'anno scorso invece - aggiunge Dipiazza - c'erano cinque siti ed infine è stata realizzata in piazza Ponterosso". Tuttavia nel testo della delibera del 22 ottobre, a seguito dell'elenco delle sei location ( piazza Ponterosso, piazza Goldoni, piazza Vittorio Veneto, piazzale De Gasperi, piazzale Monte Re ), viene utilizzato il plurale: "al fine di individuare i soggetti che cureranno l'allestimento e l'esercizio delle piste di pattinaggio di cui trattasi".

