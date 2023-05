È ufficiale, apre il primo giugno il Caffè Sacher in via Dante

TRIESTE - L’attesa è quasi finita: aprirà domani mattina, giovedì 1 giugno, il Cafè Sacher in via Dante a Trieste, primo del suo genere in Italia. Da mesi ormai si annuncia l’apertura del caffè in stile viennese che sorgerà al posto dello storico negozio di scarpe Rosini, ma solo oggi si può notare, fuori dal locale, un gran fermento per l’apertura ufficiale al pubblico, dalle ore 9:00 di domani.

L’imprenditore viennese Dizzi Alfons ha rilevato il locale abbandonato, effettuando un intenso lavoro di ristrutturazione, e da domani gli scaffali dove una volta erano esposte le scarpe di Rosini ospiteranno le deliziose torte, che saranno realizzate dalla casa madre a Vienna, per essere poi trasportate nel capoluogo Giuliano.