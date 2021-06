Sciame d'api "plana" in via Donadoni, vigili del fuoco e apicoltore al lavoro

E' successo durante la mattinata di oggi 5 giugno. Dopo essere state avvistate in via Settefontane si sono fermate in un poggiolo del civico 37 di via Donadoni

Stamattina un enorme sciame di api in cerca di una nuova casa è arrivato in via Settefontane e dopo un rapido volo sono atterate in un poggiolo del secondo piano di via Donadoni 37. Si sono quindi ammassate davanti ad una finestra tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un apicoltore che si è messo subito al lavoro per fare entrare la maggior parte delle api in un'arnia.