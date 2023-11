Affettività e sessualità consapevole tra i giovani, arriva l'app Teenformo

L’AQUILA – Sui telefoni dei giovani arriva una guida affidabile dedicata all'educazione sessuale e affettiva degli adolescenti. La nuova applicazione "Teenformo", sviluppata dal Consultorio AIED L'Aquila, è nata infatti per diffondere la cultura dell'affettività e della sessualità consapevole tra i e le teenager. All'interno dell'APP si trovano contenuti informativi su temi di stretto interesse per gli adolescenti, dalla contraccezione – anche d’emergenza – alla sessualità, dalle gravidanze al bullismo, inclusa l’opzione speciale “Scrivi alla ginecologa” che permette di contattare una ginecologa AIED. Attraverso la stessa sezione è possibile richiedere al Consultorio AIED di inserire nell'APP alcuni temi d'interesse. Il servizio è attivo tutti i giorni e la App è liberamente scaricabile per Ios e Android.

Teenfomo è nata anche per l'aumento delle gravidanze indesiderate fra le adolescenti della città, un fenomeno cresciuto di pari passo a livello globale, e verificando i numeri crescenti sulla diffusione delle malattie a trasmissione sessuale in Italia e nel mondo. Nella consapevolezza che internet e i social media sono le fonti leader per trasmettere informazioni – spesso distorte - sui temi della sessualità ai giovani, AIED L’Aquila ha voluto portare i propri contenuti, verificati da operatori e operatrici professionisti, attraverso i nuovi mezzi che i giovani utilizzano. L'App Teenformo consente agli e alle utenti di mantenere l'anonimato in tutta sicurezza: non effettua profilazione di dati in maniera silente e l'e-mail che l'utente inserisce solo nella sezione “Scrivi alla ginecologa” (per avere una risposta via e-mail) è trattata nel rispetto della legge sulla privacy. In aggiunta sono partiti dal 2019 i corsi di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole aquilane, all'interno del Convitto nazionale “D. Cotugno” e hanno visto la partecipazioni delle classi del Liceo Classico, del Liceo Linguistico, del Liceo Economico-Sociale, del Liceo delle Scienze Umane.

E contestualmente è nato “Teensegno”, il progetto per la valorizzazione delle e degli insegnanti contro il bullismo e cyberbullismo tra teenager. Il videocorso gratuito Teensegnosi inserisce nel tentativo di contribuire a costruire e diffondere la cultura della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, inclusiva e orientata verso l’accoglienza e l’uguaglianza, nonchè una corretta informazione in merito al ruolo, alla responsabilità e al perimetro di azione degli e delle insegnanti.