Appartamento in fiamme in via Ananian: quattro intossicati

Si è verificato stamani alle 9 del mattino un incendio in via Ananian, al penultimo piano di un edificio . Tre persone di 35, 31 e 18 anni (tra cui l'abitante dell'appartamento interessato) sono rimaste intossicate e sono state portate all'ospedale di Cattinara dagli operatori sanitari del 118. Danni ingenti nell'appartamento in cui le fiamme sono divampate ed è stato necessario l'intervento dell'autobotte e dell'autscala dei Vigili del fuoco, che hanno prontamente domato l'incendio. Sul posto anche una squadra della Polizia di Stato e della Polizia locale. Le cause sono da accertare ma si sa che le fiamme si sono originate dalla camera da letto.

