Appello delle scuole, Dipiazza risponde agli studenti: "Riaprire in sicurezza è una priorità di tutti"

Il sindaco Dipiazza risponde alla lettera firmata dai rappresentanti degli studenti del Da Vinci-Carli-Sandrinelli, Carducci-Dante, Petrarca e Galilei, Deledda-Fabiani, Oberdan e Nautico-Galvani in cui viene chiesto il ritorno in aula in sicurezza

"Cari studenti, vi voglio rassicurare che, per quanto ci riguarda, la possibilità di ritornare a scuola nelle condizioni più sicure è uno degli argomenti che con il Governatore della Regione, la Prefettura e tutti i soggetti interessati affrontiamo quotidianamente in questa emergenza pandemica. Far sì che si possa andare e tornare da scuola nella maggior sicurezza possibile è la priorità di tutti. Lunedì prossimo, finalmente, le scuole riapriranno e credetemi quando vi dico che è il risultato di un continuo lavoro per permettere che tutto il sistema non subisca arretramenti che sarebbero devastanti". Così il sindaco Dipiazza ha risposto alla lettera firmata dai rappresentanti degli studenti del Da Vinci-Carli-Sandrinelli, Carducci-Dante, Petrarca e Galilei, Deledda-Fabiani, Oberdan e Nautico-Galvani. Nella lettera, indirizzata ai rappresentanti delle istituzioni, veniva chiesto il rientro in aula in sicurezza.