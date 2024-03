Scandalo Silos, da Trieste l'appello a Mattarella

TRIESTE - Questione Silos sotto la lente. E per coinvolgere le autorità comunali, regionali e nazionali si è creato un comitato che ha redatto un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale sarà a Trieste in aprile per ricevere la laurea honoris causa dall'ateneo giuliano insieme all’omologo sloveno Borut Pahor. Domani 7 marzo, alle 11, presso il Circolo della Stampa, si terrà un incontro al quale sono invitati cittadini, associazioni, movimenti e partiti che vorranno aderire sottoscrivendo l'appello, che sarà illustrato dai promotori, Franco Belci, Gianfranco Carbone e Mauro Gialuz. Quest'ultimo ha evidenziato come questa "scandalosa situazione in cui sono costretti a vivere i richiedenti asilo al Silos di Trieste stia mobilitando la società civile cittadina". Gialuz ha anche sottolineato la scelta di non coinvolgere in questa prima fase partiti, sindacati, associazioni come ad esempio Ics e Linea d'Ombra: "Tutto è partito da una nostra idea, e non vogliamo che questa iniziativa venga strumentalizzata". Sull'appello, Gialuz è stato chiaro: "Vogliamo ricordare al Presidente Mattarella la scandalosa situazione che vede, suo malgrado, protagonista la nostra città, sperando che si smuovano tutte le istituzioni cittadine regionali e statali".