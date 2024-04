Silos, consegnate a Mattarella, tramite il prefetto, le 7500 firme dell'appello

TRIESTE - Sono state consegnate al prefetto le 7500 firme dell'appello al presidente Sergio Mattarella, oggi in città per il conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza dell'Università di Trieste e ospite a pranzo proprio in prefettura, sulla drammatica situazione del Silos, lanciato da Franco Belci, Gianfranco Carbone, Mauro Gialuz e Pierluigi Sabatti, definitisi "pensionati attivi" che hanno promosso l’iniziativa. "Abbiamo recapitato due giorni fa in prefettura - così Belci - le 7500 firme dell’appello al presidente della Repubblica per la chiusura del Silos e la ricerca di una sede dignitosa. Il prefetto di Trieste, Pietro Signorello, assieme al Questore Pietro Ostuni, ci ha voluto incontrare quali promotori dell'iniziativa". Belci ha raccontato che "la riunione non è stata né rituale né diplomatica, ma improntata alla massima chiarezza anche nelle ragioni delle critiche da noi espresse alle istituzioni, pur nel rispetto del loro ufficio. Abbiamo sottolineato come ci siamo rivolti alla massima autorità dello Stato non per ottenere un pronunciamento, ma per il suo ruolo di garante dei diritti dei cittadini e di coloro che in città richiedono asilo". Nel corso della riunione, ha evidenziato Belci, "il prefetto ha illustrato nel dettaglio i molteplici aspetti della situazione e ha messo in luce le difficoltà oggettive, di ordine logistico e giuridico, che complicano la ricerca di una soluzione. Ha aggiunto che alcuni nodi sono già stati risolti e altri sono in via di soluzione, garantendo un personale impegno nell’ambito di un rapporto di collaborazione con le altre istituzioni e di disponibilità al dialogo e all’informazione con le forze sociali, le associazioni di volontariato e con i promotori dell’appello".