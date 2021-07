Inaugurata “ Acquario 2020”, la nuova area per bagnanti e sportivi a Muggia (FOTO)

Dopo 22 anni di abbandono in quanto dichiarata sito inquinato, l’area è stata bonificata e e riqualificata. Diversi i servizi tra cui area fitness, campo da beach volley, the chioschi, aree all’ombra, una zona gioco con sabbia

Un'area di 28mila metri quadri per i bagnanti, raggiungibile dalla ciclabile, con un campo da beach volley, un'area Fitness, tre chioschi gestiti dal Draw di Trieste, aree gioco, uno spazio con sabbia fluviale per far giocare i bambini e addirittura uno skate park: tutto questo è "Acquario 2020", l'area pubblica gratuita inaugurata ieri a Muggia. Un evento aperto alle sole autorità, che ha visto la partecipazione del sindaco Laura Marzi e del vice (e assessore ai lavori pubblici) Francesco Bussani, il sindaco di Trieste Dipiazza, la deputata Debora Serracchiani, il direttore generale di Arpa Fvg Stellio Vatta, il presidente della Svbg Mitja Gialuz, Riccardo Illy e altri.

La storia

Il tratto di litorale è rimasto interdetto è inutilizzato per 22 anni, poiché dichiarato terreno inquinato e sottoposto a indagini dalla magistratura. Poi, dopo l'avvio di un iter per la bonifica ("iniziato anche grazie alla precedente amministrazione comunale", ha specificato il sindaco Marzi) tre anni fa c'è stato l'avvio dei lavori, con la posa di strati protettivi per favorire l'agibilità del luogo, e finalmente, ieri, il taglio del nastro. Per salvaguardare l'efficacia degli strati protettivi non sarà possibile piantare alberi nè installare fognature, tuttavia ci saranno ben 14 servizi igienici e tettoie protettive e strutture ombreggianti per proteggersi dal sole. A breve sarà istituito un servizio navetta in collaborazione con Trieste Trasporti e il Comune di Trieste per collegare il centro del capoluogo giuliano con la nuova area. La festa con i cittadini è prevista per fine mese.