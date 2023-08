Libri rari e prime edizioni, in via Lazzaretto Vecchio apre la "Libreria Zeno Bandini"

TRIESTE - In via Lazzaretto Vecchio 17/a ha aperto i battenti, proprio nella giornata di oggi, la Libreria Antica e Moderna Zeno Bandini, un vero e proprio tesoro per gli appassionati di libri rari e prime edizioni. Dietro la nuova apertura c'è il triestino Massimo Battista, esperto di libri rari e autore della prima bibliografia completa di tutte le opere italiane di J.K. Rowling, che grazie alla sua esperienza e alla sua passione saprà accontentare anche i clienti più esigenti. Anche se l'insegna e la vetrina sono ancora in fase di realizzazione, la libreria è già aperta al pubblico, ma momentanenamente non tutti i giorni. Infatti, per questioni organizzative, è prevista la chiusura nelle giornate di domani, venerdì 1 settembre, e sabato 2 settembre. "Siamo una scommessa e, speriamo, una gradita sorpresa per triestini, triestine e chiunque ami i libri," si legge in un post Facebook sulla pagina della libreria. "Venite a conoscerci e a vedere quanti volumi rari e speciali abbiamo da mostrarvi", scrive il proprietario, invitando così i triestini ad esplorare, a scoprire e a immergersi nel mondo magico della lettura.