Apre "Sapori", vini e cicchetti gourmet a pochi passi dal mare

A pochi passi da piazza Unità, ha aperto i battenti "Sapori", un locale dedicato ai buoni vini e cicchetti gourmet. Qualità, esperienza e passione contraddistinguono la nuova attività di via Boccardi 1, pronta ad accogliervi in un ambiente confortevole dove predominano il legno chiaro e il verde del basilico e del rosmarino che con il loro profumo prendono il posto dei fiori. "Sapori" è il posto ideale dove sorseggiare vini e birre di qualità e gustare deliziosi ed elaborati cicchetti dai sapori ricercati. A fare gli onori di casa il titolare e chef Andrea Caporizzi, che ha iniziato la sua carriera nel mondo culinario dopo aver lasciato una posizione da manager in una multinazionale. Dopo aver fondato homecooking.it ed essersi proposto come cuoco a domicilio, ha lavorato come chef in diversi ristoranti triestini fino all’apertura del suo locale, appunto “Sapori”.

Cicchetti e sapori

"Il nome richiama tutto ciò che è possibile gustare e qui le possibilità sono molte - ha spiegato chef Caporizzi -. Con "Sapori" ho voluto creare a Trieste un’offerta nuova, ovvero quella di abbinare ad un bicchiere a scelta mini piattini attentamente costruiti per regalare al palato un sapore unico”. E di sapori ce ne sono: nel menù troverete prelibatezze come il baccalà mantecato con polenta croccante e semi di papavero, il pulled pork all'italiana (pomodori, capperi e olive) o le tre varianti dell'uovo cotto a 63 gradi, di cui il più sfizioso è quello che richiama la carbonara, con guanciale croccante e cialda di pecorino romano.

Prodotti regionali, "amo e scelgo la qualità"

Ricca anche la selezione di formaggi e vini: “Ho puntato molto sui prodotti regionali. Sono sempre alla ricerca dell’alta qualità e se la trovo a km 0, perché non sceglierla? - ha aggiunto - Ho selezionato diversi vini regionali assieme al sommelier di “Officina dei gusti”, anche di alto livello, che posso servire al bicchiere grazie ad uno strumento che ti permette di tenere la bottiglia come se non l’avessi mai aperta. L’offerta si completa con un Prosecco, un Franciacorta e una buona selezione di vini rossi che conservo nella cantina per poterli offrire anche d’estate”. Per coloro che invece preferiscono la birra o i miscelati, da "Sapori" potrete trovare la birra triestina Campagnolo e la vodka prodotta a Trieste Blue Lie.

Non solo aperitivi

Al calar della sera, quando la ghirlanda di luci abbraccia tutto lo spazio esterno creando un'atmosfera speciale e i colori del tramonto che si riflettono sulle vetrate del Savoia diventano più flebili, è possibile fermarsi anche a cena. Nell'offerta piatti a base di carne con cottura sottovuoto a bassa temperatura elegantemente elaborati con originali abbinamenti. “Dietro a tutto ciò che propongo c’è passione, gusto e desiderio di offrire qualcosa di diverso dal solito -. Aprire questo locale è stata una scelta di vita come lo è stata anche quella che ho fatto molti anni fa, quando ho deciso di lasciare un posto da manager per fare quello che amo. Ancora adesso mi capita di fermarmi la sera, quando anche l’ultima luce è stata spenta, e di ricordare a me stesso che ci sono riuscito e che oggi faccio quello che ho sempre voluto fare”.