Scooter scivola sull'asfalto bagnato e finisce contro un'auto: 64enne all'ospedale

Perde il controllo dello scooter, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato dopo l'acquazzone di oggi, e finisce contro un'auto. È successo intorno alle 14:00 di oggi, venerdì 9 settembre in via Nazionale a Opicina, all'altezza di via Hermada. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Barcola, un 64enne triestino ha perso il controllo del proprio scooter andando a sbattere contro una 500 sullo stesso senso di marcia. L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto e subito soccorso dal personale del 118, poi è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Cattinara. La donna al volante della 500 è rimasta illesa. Per i rilievi e la viabilità è arrivata sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Barcola.