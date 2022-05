Presunto "traffico" di rifiuti: cadono le accuse contro l'Ad di Herambiente

Archiviato il procedimento penale a carico di Andrea Ramonda, Amministratore Delegato della società Herambiente, in merito all'accusa di traffico illecito di rifiuti. Il Gruppo Hera comunica che l’autorità giudiziaria di Trieste, con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari dello scorso 11 aprile, ha disposto l’archiviazione del procedimento, riconoscendo "la piena correttezza del suo operato in relazione al trattamento dei rifiuti, presso i termovalorizzatori del Gruppo, provenienti dagli impianti Bioman di Cossana (PN) e Snua di San Qurino e Aviano (PN)". L’accusa riguardava la presunta violazione del divieto di circolazione extraregionale dei rifiuti.

La nota riporta che "quando Andrea Ramonda è venuto a conoscenza dell’inchiesta a proprio carico, ha presentato alla Procura di Trieste tutta la documentazione attestante la legittimità e correttezza del proprio operato e di quello del Gruppo Hera, unitamente a una memoria tecnica in cui le tematiche rilevanti – riguardanti il complicato tema dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti - sono state affrontate e spiegate in modo puntuale, trasparente e meticoloso".

Secondo il gruppo Hera, la richiesta di archiviazione della Procura "rende pienamente ragione all’operato di Ramonda e più in generale del Gruppo Hera: tale importante provvedimento giudiziario è l’ennesimo riconoscimento del fatto che il divieto di circolazione extraregionale dei rifiuti non riguarda - mai e in nessun caso - i rifiuti speciali, ma solamente i rifiuti urbani indifferenziati", e che "l’archiviazione attesta definitivamente che tale norma è stata sempre rispettata da Ramonda e dalla società Herambiente".