Giacomo Briganti Piccoli è il nuovo presidente di Arcigay Trieste Gorizia

SAN PELAGIO (DUINO AURISINA) - Giacomo Briganti Piccoli è il nuovo presidente di Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia. Lo ha eletto ieri, sabato 1 luglio, l'assemblea annuale soci che ha nominato anche il nuovo consiglio direttivo: Martina Crasso,vicepresidente e referente volontari/e del progetto "A scuola per conoscerci", Costanza Giordani responsabile segreteria, Alice Onor responsabile dello sportello persone migranti, Daniel Saiani Campostrini responsabile salute e prevenzione, Fede Franzo responsabile dello sportello persone non binary e trans e responsabile comunicazione, e Luca Bortolotto responsabile dell'area isontina.

L'assemblea ha voluto elogiare e ringraziare il presidente uscente Andrea Tamaro per il suo grande e indispensabile contributo alla comunità LGBTQIA+ di Trieste e Gorizia negli ultimi 13 anni, così come per la sua passione e tenacia nella lotta per i diritti ancora messi in discussione. Nel suo discorso di accettazione, il nuovo presidente Piccoli ha ribadito che l'associazione continuerà sulla strada tracciata negli ultimi anni, non solo proseguendo i progetti già avviati, ma anche ampliando i servizi offerti alla cittadinanza. In particolare, ha menzionato il nuovo progetto TSAFE HIV TEST, che offre test gratuiti, rapidi, anonimi e sicuri per l'HIV presso la sede dell'associazione in Viale Terza Armata 20 a Trieste.

"Dopo aver partecipato all’FVG Pride a Pordenone del 10 giugno 2023 - si legge in una nota stampa -, continueremo a manifestare e organizzare eventi insieme ad altre associazioni LGBTQIA+ e non della Regione ed essere sempre dalla parte delle persone che ancora oggi si sentono discriminate e abbandonate a loro stesse. Arcigay Trieste Gorizia proseguirà l’impegno nella rivendicazione dei diritti umani negati a tutte le persone LGBTQIA+ perché nessuno nella nostra società deve essere messo da parte, ma deve invece essere valorizzato come persona, senza discriminazioni di identità sessuale, identità ed espressione di genere". I dettagli sui nuovi eventi e progetti saranno pubblicati sul profilo Instagram dell'associazione @arcigaytrieste e sui suoi altri canali social. Per ulteriori informazioni, l'associazione rimane reperibile ai soliti indirizzi e sul suo sito web www.arcigaytrieste.it.