"Trieste come Wuhan", dopo il servizio di Rete 4, Area Science Park prepara il dossier

“Il laboratorio del mistero, seminascosto tra i monti carsici”, così vengono definite l’Area Science Park e l’Icgeb in un servizio di “Fuori dal Coro”, ripreso poi da Tg Com24, secondo il quale, nella struttura di Padriciano, “vengono conservati i virus più letali, esattamente come a Wuhan”, e si azzardano anche parallelismi con presunti biolaboratori in Ucraina. L’Area Science Park, pur non contemplando al momento azioni legali, sta preparando una scheda informativa per controbattere alle accuse formulate nel servizio e “sfatare le singole fake news che sono state propagate”. La scheda sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito dell’Area di Ricerca.

Il caso ha avuto anche risonanza politica, suscitando una decisa replica da parte di Daniela Rossetti, candidata alle regionali come capolista della lista Azione-Italia Viva-+Europa: “In Area di Ricerca e nello specifico all’Icgeb nominato nel servizio, non c’è nulla di misterioso. Tutte le informazioni sono disponibili a chiunque voglia consultarle sul sito ed i fondi PNRR vengono usati su progetti chiari e definiti. Questo modo complottista di fare dis-informazione è da condannare nel modo più assoluto. Ho una laurea in fisica, ho lavorato all’Area di Ricerca e so di cosa sto parlando”. “La posizione di Azione è chiarissima ed è a supporto della scienza – continua Rossetti – La buona informazione è fondamentale e va distinta da quelle che sono invece solo produzioni di spazzatura dannosa”.