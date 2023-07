Area Science Park "a caccia" delle migliori startup italiane: al via le candidature

TRIESTE - Startup Marathon, il concorso dedicato a startup, pmi innovative e spin-off universitari, ha aperto le selezioni per la sua quarta edizione. Il contest, promosso da Area Science Park, UniCredit e Fondazione Comunica, mira a selezionare e valorizzare le aziende innovative più promettenti del panorama nazionale, e a sensibilizzare sul tema della generazione e sviluppo d'impresa.

Il bando

Il bando, disponibile su startupmarathon.it e aperto fino al 24 settembre, è riservato a incubatori e acceleratori d'impresa, che possono candidare fino a due tra startup, spin-off e pmi innovative. Le realtà selezionate presenteranno il loro pitch di fronte a una platea di investitori e imprenditori nello Startup Marathon Digital Day, in programma il 27 ottobre nell'ambito di DIGITALmeet. Le 10 finaliste si sfideranno il 14 novembre nella sede di UniCredit a Verona, nel primo evento in presenza nella storia di Startup Marathon.

Tra i premi l’ingresso in UniCredit Start Lab e il CES di Las Vegas

Le aziende vincitrici saranno accompagnate in un percorso orientato alla ricerca di grant e di finanziamenti, oltre che allo sviluppo di prodotti e servizi in grado di generare fatturato ed occupazione. L'azienda vincitrice parteciperà all'edizione 2024 del programma di accelerazione UniCredit Start Lab e sarà preselezionata per prendere parte al programma di internazionalizzazione Primo Innovare. La seconda e la terza classificata saranno inserite tra le preselezionate per prendere parte alla missione nazionale al CES di Las Vegas, la più importante fiera al mondo dedicata all'innovazione e alle nuove tecnologie.

La giuria

A valutare i progetti sarà una giuria di esperti provenienti dal mondo dell'imprenditoria, dell'innovazione e della stampa specializzata, presieduta da Mariarosa Trolese, board member dell'Italian Business Angel Network. È previsto anche un premio speciale per una startup, pmi innovativa o spin-off la cui composizione sociale sia a maggioranza femminile. Questa azienda sarà inserita tra le preselezionate per prendere parte al programma di internazionalizzazione Prospera Women.

Startup Marathon, nata nel 2020, ha selezionato e premiato aziende innovative attive in settori come l'intelligenza artificiale, la diagnostica, l'IoT e la sostenibilità. Tra i vincitori delle passate edizioni ci sono CAEmate, realtà che ha sviluppato un software per la manutenzione predittiva delle infrastrutture, Aisent, che fornisce servizi basati su AI, machine learning e computer vision, e M2Test, spin-off dell’Università di Trieste che ha creato un innovativo metodo di diagnosi per l’osteoporosi.

La candidatura

La candidatura di un’azienda innovativa deve passare attraverso un acceleratore o un incubatore di impresa e deve essere presentata entro il 24 settembre 2023. Le 10 finaliste nominate dalla giuria potranno incontrare investitori e potenziali partner industriali nell’evento conclusivo del 14 novembre, che si terrà nella sede di UniCredit a Verona. Sarà il primo evento in presenza nella storia di Startup Marathon a decretare i vincitori dell’edizione 2023.