Verde pubblico: il Comune investe quattro milioni tra progettazioni e lavori

TRIESTE - Progettazioni per 2,4 milioni di euro e lavori in corso per 1,5 milioni, a partire dall'intervento in piazza Libertà fino alla manutenzione straordinaria in aree periferiche come il parco urbano giardino Falcone Borsellino ad Altura e la piantumazione, in corso, di 240 alberature. Non ultimo il rifacimento dei marciapiedi in svariate zone della città. Sono alcuni dei punti descritti nella conferenza stampa indetta dall'assessore all'urbanistica Michele Babuder relativamente al bilancio dei primi tre mesi di mandato. All’incontro sono intervenuti anche i consiglieri comunali Alberto Polacco e Angela Brandi, oltre ai dirigenti comunali.

“Abbiamo iniziato da un intervento diventato simbolo, quello di piazza Libertà - ha spiegato Babuder -, ma vogliamo fare un tour e sviluppare i nostri interventi in tutti i giardini, dando massima attenzione anche a quelli periferici (ad esempio alla zona di San Giacomo, in via Orlandini e al Basevi) in modo tale che in ciascun rione, con i prossimi finanziamenti, si possa ritornare a respirare e a godere di aree verdi per la comunità anche in giardini di prossimità”. Tra le progettazioni in corso sono stati evidenziati gli interventi per la mobilità ciclabile con opere a verde del nuovo tratto di ciclabile lungo le Rive, il primo lotto dello Studio difattibilità con rilievo dello stato di fatto e del degrado della galleria vegetale del giardino di Villa Engelmann, con ipotesi di restauro conservativo del manufatto e della vegetazione (250 mila euro); la manutenzione straordinaria del giardino Carlo Alberto (203 mila euro), gli interventi di manutenzione straordinaria dei giochi nei giardini San Michele, de Tommasini, di via Muratori, Blasina - centro civico Opicina e di via Mandria a Opicina (250 mila euro), la manutenzione straordinaria di alberature di bordi e su pertinenze stradali in via Carnaro, via Brigata Casale e via Flavia (250 mila euro). In quanto a interventi generici sono state illustrate la manutenzione straordinaria di giardini e viali cittadini (350 mila euro e la manutenzione ordinaria del patrimonio del verde pubblico, con particolare attenzione per le potature (400 mila euro).

Per quanto riguarda i lavori e i servizi in corso, si possono contare interventi complessivi del valore di quasi 1,5 milioni di euro. Tra questi figurano ad esempio gli interventi di piazza Libertà, la sistemazione dell’aiuola di via Nazionale, il miglioramento di piazza Venezia, la riqualificazione delle aree verdi attorno a Tor Cucherna (150 mila euro), la rimozione di ceppaie di alberi abbattuti e il rinnovo del patrimonio arboreo, con la messa a dimora di 240 alberi (108 mila euro), l’efficientamento degli impianti d’irrigazione, la messa a dimora di 9 pini lungo la passeggiata di Barcola e molto altro ancora.

Sul fronte delle manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi sono stati ricordati gli interventi sulle vie Perarolo, Commerciale, Ghega, dell’Istria e, per un valore di 500 mila euro, il rifacimento dei marciapiedi di tutta l’area nord (via di Prosecco, Segantini, via Felice Venezian) mentre sono di prossimo avvio anche in piazza Casali e in viale Miramare. Sempre tra questi interventi, per quanto riguarda i marciapiedi, è stato concluso un lotto di 400 mila euro e sono in corso altri tre lotti per 1,5 milioni, mentre a breve sarà in appalto un ulteriore lotto da 400 mila euro. Per le gallerie c’è un appalto in corso per 80 mila euro, scalinate con un prossimo intervento già appaltato per 200 mila euro, pulizia dei torrenti per 200 mila euro. Oltre a ciò altri interventi sono previsti in piazza Sant’Antonio, strada del Friuli, via dei Moreri e sulla viabilità a Grignano. Si approfitterà inoltre del periodo estivo per interervenire sui marciapiedi in prossimità delle scuole.