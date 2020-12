Arena immersiva al Tiare, ecco il video che anticipa il viaggio nel sogno di Van Gogh

In attesa di poter far vivere l’esperienza unica, multisensoriale e coinvolgente, diversa dall’abituale fruizione museale, adatta ai visitatori di ogni età e formazione, della mostra “VAN GOGH. IMMERSIVE ART EXPERIENCE. IL SOGNO” EmotionHall, la nuova “arena” immersiva permanente, la prima di questo genere in Italia, modulare e interattiva, dedicata alla cultura in ogni sua espressione e all’intrattenimento, situata a Villesse (GO) presso il Meeting Place Tiare Shopping, pubblica sul web un video teaser che anticipa alcune suggestioni e contenuti dell’“esposizione” e della nuova location.

La mostra

“VAN GOGH. IMMERSIVE ART EXPERIENCE. IL SOGNO”, l’innovativa esperienza d’arte immersiva dedicata al Maestro olandese, ideata da Stefano Fake, artista contemporaneo e video maker italiano affermato a livello internazionale, e da Nicola Bustreo, curatore museale, di eventi artistici e culturali, Direttore Artistico di EmotionHall, era già “allestita” e pronta per essere visitata sabato 7 novembre, ma le progressive normative nazionali e regionali introdotte a partire da ottobre per arginare la diffusione del Covid19 hanno costretto gli organizzatori a rimandarla. La mostra è un viaggio multimediale e interattivo di circa 50 minuti tra 75 delle principali opere di Van Gogh che prendono vita intorno al visitatore realizzando attraverso la tecnologia quello che Vincent voleva fare nella sua arte attraverso l’uso del colore: allontanarsi dalla resa naturalistica della pittura per andare oltre l’immagine stessa e rimandare a significati più profondi, più intensamente esistenziali.

Il video teaser

Nel video teaser i protagonisti del progetto EmotionHall – Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Tiare Shopping; Stefano Fake, The Fake Factory, curatore della mostra immersiva su Van Gogh; Nicola Bustreo, Direttore Artistico di EmotionHall; Federico Cautero, CEO e Direttore creativo di 4DODO, realtà che si è occupata della progettazione e installazione dell’hardware e del software del sofisticato sistema multimediale audio-video immersivo – evidenziano: l’unicità dello spazio EmotionHall, che al momento trova analogie solo all’estero, ad esempio in Francia o Giappone; l’estrema attualità dei linguaggi multimediali attraverso cui l’arte di Vincent è resa sugli schermi; la dimensione emozionale che permea il progetto e infine la grande attenzione alla sicurezza dei visitatori. Il video è disponibile sui canali social di EmotionHall - Facebook: emotionhallarena, Instagram: emotionhallarena – sui quali è inoltre possibile trovare ulteriori contenuti esclusivi sulla mostra e sulla location, che si auspica di poter aprire a gennaio 2021.

“La fruizione dal vivo di una mostra immersiva resta “insostituibile”, in quanto intrinsecamente legata alle avanzate tecnologie che permettono di animare a 360° le opere dell’artista cui il progetto è dedicato e di dare vita a una particolare relazione emozionale con il visitatore, impossibile da ricreare allo stesso modo a casa – ha dichiarato Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Tiare Shopping – Non vediamo l’ora di poter finalmente spalancare le porte di questo nostro nuovo “mondo” e “modo di vivere l’arte”, che crediamo saprà emozionare il pubblico, forse con ancora più forza, data questa prolungata attesa. Ci auguriamo di poter annunciare quanto prima date e orari di apertura”.

La location

EmotionHall è un’arena immersiva permanente di quasi 2.000 mq2 in cui reale e virtuale si incontrano per offrire al pubblico esperienze altamente coinvolgenti, grazie alle più avanzate tecnologie audio e video e a spazi “contenitore” allestibili e riconfigurabili per mostre, eventi musicali, corsi e stage di danza e recitazione, eventi enogastronomici.

A Natale regala l’emozione dell’arte immersiva

In un anno decisamente particolare, in cui molti hanno riscoperto la centralità della cultura all’interno delle loro vite e dei loro momenti di intrattenimento e svago, EmotionHall ha pensato di fare in modo che il biglietto di “VAN GOGH. IMMERSIVE ART EXPERIENCE. IL SOGNO” possa essere scelto come idea regalo originale con cui sorprendere appassionati d’arte e non solo. Da oggi, presso l’Infopoint di Tiare Shopping, è possibile acquistare una gift card dedicata alla mostra da utilizzare successivamente, quando si potranno confermare date e orari di apertura (ai sensi delle future normative nazionali e regionali), per comprare i biglietti della mostra sempre presso l’Infopoint.