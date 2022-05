Giovane morto nello schianto, Ares Beorchia aveva 32 anni

Si chiamava Ares Beorchia il ragazzo di soli 32 anni deceduto nella serata di ieri dopo un terribile incidente avvenuto lungo strada Nuova per Opicina, a Trieste. Il giovane è morto sul colpo dopo essersi schiantato contro una Fiat 600. Nel violentissimo impatto il giovane ha perso la vita. La dinamica dell'incidente appare ancora poco chiara ed è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Il tutto però sarebbe reso difficoltoso dall'assenza di testimoni. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione basata sui rilievi la macchina avrebbe perso il controllo, finendo quasi fuori strada e in testa coda. In quel momento sarebbe sopraggiunto Ares in sella al suo scooter. La notizia è in aggiornamento