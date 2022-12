"Il Pd sostiene l'insostenibile, l'aria a Trieste è pulita"

TRIESTE - "Ammiro la perseveranza di alcuni esponenti del Pd nel sostenere l'insostenibile, a maggior ragione dopo un risultato straordinario in termini politici, oltre che amministrativi e tecnici, come quello raggiunto con la riqualificazione dell'area a caldo della Ferriera di Servola. Dopo più di due anni dallo spegnimento, lo scandalo che dovrebbe indignare la città di Trieste sarebbe il "picco" di PM10 registrato a oltre 3,5 chilometri di distanza in linea d'aria dall'ex stabilimento". A dirlo è l'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro, rispondendo alle parole del dem Roberto Decarli in merito all'inquinamento registrato in città.

"Mi chiedo dove fosse quindi De Carli quando i dati di Servola facevano impallidire quelli attuali. Non era forse la sua componente politica ad amministrare il Comune, la Provincia, la Regione e lo Stato? Noi abbiamo avviato una riqualificazione modello in Europa come quella dell'area a caldo, abbiamo più che raddoppiato i fondi per politiche ambientali, e ricordo che la città di Trieste nel 2022 non supererà i limiti di legge previsti per il particolato atmosferico: infatti l’andamento di quest’anno rafforza la tendenza osservata negli ultimi anni di monitoraggio con una aria normalmente pulita. Certo si può fare di più, infatti stiamo lavorando per questo".