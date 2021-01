Armato di coltello scavalca la recinzione di una villetta per rubare dei bancali di legno: arrestato

Ha scavalcato la recinzione di una villetta e, armato di coltello, ha cercato di rubare alcuni bancali di legno. E' successo nella mattinata dello scorso 15 gennaio in via dell'Aeroporto a Ronchi dei Legionari. L'uomo, un pluripregiudicato ronchese di cinquanta anni, Z. (cognome) C. (nome), è stato sorpreso dalla Polizia, giunta sul posto a seguito di una segnalazione, mentre era intento a dileguarsi. Dopo una violenta colluttazione è stato immobilizzato e tratto in arresto.

Si è accertato che il malvivente, in possesso di un coltello a serramanico, si era da poco introdotto nelle pertinenze dell’abitazione per impossessarsi di alcuni bancali di legno, gettandoli all’esterno della recinzione; una volta sorpreso dai proprietari è riuscito a fuggire scavalcando il recinto. Il cinquantenne, senza fissa dimora, da alcuni giorni dormiva in una tenda posta nel parcheggio dello stadio comunale di Ronchi dei Legionari; all’interno di quest’ultima sono stati rinvenuti, oltre ad un ulteriore coltello a serramanico, anche alcuni oggetti rubati a Ronchi dei Legionari nei giorni scorsi.

Il 20 gennaio scorso il Tribunale di Gorizia ha convalidato l’arresto dell’uomo, disponendo la custodia cautelare in carcere, contestandogli i reati di tentata rapina, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale nonché il porto senza giustificato motivo dei coltelli sequestrati; il Giudice altresì ha disposto la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza di cui l’uomo è beneficiario.