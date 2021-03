Armi alla Polizia locale: in 140 completano il corso di formazione

Si è da poco concluso il ciclo formativo per il conseguimento del “certificato maneggio armi” riservato al personale della Polizia Locale di Trieste, in vista dell'armamento del Corpo. Il corso finanziato dalla Regione Autonoma FVG si è svolto presso la sede di Opicina del Tiro a Segno Nazionale ed ha visto la presenza di 141 operatori della Polizia Locale sotto la supervisione di 16 istruttori e 7 collaboratori che si sono altermati per 30 giorni, garantendo sempre un rapporto allievi/istruttori di uno ad uno.

Il team di istruttori appartenenti alle FF.AA e FF.PP, tutti agonisti di ottimo livello nelle varie discipline sportive di tiro e di formatori del settore con molti anni di insegnamento alle spalle, era coordinato da Riccardo Lipartiti, già campione italiano di tiro dinamico sportivo, membro del Team Beretta e della Nazionale Italiana. Lipartiti, attualmente in forza alla Polizia Stradale di Trieste, col benestare della propria amministrazione d’appartenenza, ha potuto mettere a disposizione dei colleghi della Polizia Locale la preziosa esperienza d’insegnamento maturata in seno al Team Istruttori di Tiro della Questura di Trieste.

Il programma

Il programma prevedeva, per ogni partecipante, due giornate consecutive durante le quali si alternavano lezioni teoriche e pratiche; in particolare, la parte pratica si è sviluppata attraverso una prima fase c.d. “in bianco” (cioè con l’utilizzo di armi scariche), seguita da una successiva fase “a fuoco” che ha visto i corsisti impegnati in una prolungata ripetizione dei corretti movimenti volta all'acquisizione di automatismi delle procedure che garantiscono un impiego della pistola in piena sicurezza. Il percorso formativo, che si concluderà con l’effettivo armamento degli operatori della Polizia Locale di Trieste, prevede ancora alcuni importanti passaggi, tra cui una serie di lezioni di diritto che si terranno presso la Scuola per la Polizia Locale del FVG ed un secondo corso teorico/pratico di perfezionamento nel tiro.

La soddisfazione del vicesindaco

“Sono particolarmente soddisfatto dell'impegno dimostrato da tutti gli operatori della Polizia Locale nel partecipare e superare questo corso - ha detto il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Polidori -. Ringrazio tutto il personale impegnato nell'organizzazione dei corsi, in particolare il team di istruttori che li ha seguiti durante tutto questo periodo”. “Siamo rimasti davvero piacevolmente sorpresi da come tutti i partecipanti abbiano affrontato con grande serietà ed impegno un corso sicuramente non facile, soprattutto se pensiamo che molti di loro non sono più giovanissimi. Una dimostrazione di grande professionalità che rende onore al loro Corpo e alla nostra città” ha detto Luca Ballaben, presidente del Tiro a Segno di Trieste.