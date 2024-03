Arnoldo compie cent’anni: la grande festa con i mastri gelatai

TRIESTE - E' stata fondata un secolo fa e ancora oggi serve ai triestini gelati realizzati artigianalmente con ricette che si tramandano da decenni: è la gelateria Arnoldo di viale Miramare, che oggi, sabato 2 marzo, celebra i cent'anni con una festa in grande stile. Ospiti cinque mastri gelatai da fuori Trieste, con una macchina risalente al 1890, in grado di preparare il gelato con un meccanismo a manovella, che viene servito con cialde sfornate al momento. Molti i triestini che hanno sfidato il maltempo per esserci, e anche il sindaco DIpiazza ha voluto essere presente e omaggiare con una targa della città l'attuale gestore, Omar Arnoldo.

Omar racconta come l'attività sia stata fondata a fine 800 dal bisnonno Olivo, triestino emigrato a Vienna e poi tornato a Trieste per fuggire dalla Grande guerra. La fondazione risale, appunto, al 1924, poi la gestione è passata attraverso le varie generazioni della famiglia Arnoldo. "Se dopo quattro generazioni siamo ancora qua - spiega Omar -, significa che sappiano fare il nostro lavoro e che i triestini ci vogliono bene, infatti stanno venendo a trovarci anche sotto la pioggia. Questa dimostrazione di affetto per noi è molto importante, così come la presenza del sindaco. Abbiamo anche avuto l'occasione di vedere i parenti che hanno lavorato qua negli anni 40 e 50, non li vedevo da tanto, è una giornata meravigliosa". Il segreto per un'attività di successo lunga un secolo? "Il rispetto assoluto del cliente - risponde Arnoldo -, che è il padrone di casa, deve essere sempre coccolato. E soprattutto la qualità che deriva dalla tradizione, infatti prepariamo ancora delle ricette originali di mio nonno, che rimangono invariate".