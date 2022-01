Arpa Fvg lancia un nuovo strumento gratuito per il meteo

Uno strumento gratuito da inserire nel proprio sito Internet in grado di monitorare la situazione meteo di quaranta località del Friuli-Venezia Giulia. Coome riportato da UdineToday, questa nova componente grafica viene messa a disposizione gratuitamente da Arpa FVG: si tratta di un widget meteo. Ovvero, una mini-applicazione personalizzabile che permette di accedere in modo veloce e funzionale a dati meteorologici in tempo reale.

Come funziona

Personalizzabile al massimo, con il widget meteo Arpa FVG si può selezionare il formato, scegliere i colori e decidere quali dati visualizzare tra quelli proposti: temperatura, stato del cielo, pioggia, umidità, direzione e velocità del vento, pressione e radiazione solare. I dati presentati sono dati effettivi orari misurati nelle stazioni meteo della regione Friuli-Venezia Giulia. È possibile selezionare la località per la quale si vogliono visualizzare i dati scegliendo tra oltre 40 opzioni. Disponibile anche in lingua inglese e tedesca, in modo da poter essere facilmente consultabile anche dai turisti stranieri. Inserire il widget meteo al proprio sito è molto semplice. Una volta creato, le istruzioni verranno inviate tramite e-mail. Si avrà così il codice da inserire nel punto della pagina web in cui si desidera farlo apparire.

Il nuovo widget meteo di Arpa è disponibile gratuitamente per tutti. L'obiettivo è fornire un supporto per molte attività economiche e turistiche della regione come alberghi, ristoranti, strutture ricettive, attività del settore ricreativo, centri turistici. Ma anche gli enti locali potranno inserire l’applicazione sulla loro pagina web o in un totem informativo, offrendo così la possibilità di visualizzare in ogni momento il meteo della località di interesse. Per creare gratuitamente, personalizzare il widget meteo di Arpa FVG: (https://widget.meteo.fvg.it)