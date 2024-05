Trasportavano nove migranti, arrestati due passeur ucraini

TREBICIANO - Arrestati due passeur ucraini. L’indagine è partita a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla polizia locale, riguardo la presenza di migranti in transito nella zona boschiva tra le frazioni di Trebiciano e Padriciano. Il personale del nucleo di polizia giudiziaria ha allestito uno specifico servizio di controllo e osservazione coadiuvato da operatori del nucleo interventi speciali nella zona dell’altopiano. L’attività è stata effettuata da personale e veicoli borghesi. Nel pomeriggio di domenica 12 maggio l’attenzione degli operatori si è focalizzata su un veicolo con targa della Repubblica Ceca, il quale dopo aver imboccato la pista ciclo-pedonale che collega la vicina Slovenia con la frazione di Trebiciano, veniva letteralmente “imbottigliato” da mezzi civetta in un tratto di percorso alquanto stretto, per essere controllato e per evitare eventuali fughe da parte del conducente e pericolosi inseguimenti. Una volta fermato il veicolo in sicurezza, il conducente del mezzo è stato posto in custodia da alcuni agenti mentre altri operatori hanno accertato la presenza a bordo del veicolo di sei migranti egiziani, di età compresa tra i 17 e i 35 anni. Avendo ipotizzato che il trasporto di persone avrebbe interessato più veicoli, l’area è stata immediatamente sgomberata: dopo qualche minuto è arrivata una seconda vettura con targa ungherese. Anche in questo caso il mezzo è stato immediatamente fermato: il conducente riusciva unicamente ad ha accenato una reazione cercando di afferrare un coltello a scatto custodito sotto al sedile anteriore, bloccato immediatamente dagli agenti. a bordo del secondo mezzo gli operatori hanno trovato tre cittadini siriani, anche in questo caso privi di documenti. Dopo gli accertamenti di rito i due passeur, P.D. del 1997 e K.O. del 1982, entrambi cittadini ucraini, venivano arrestati per il presunto reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, dopo gli atti di rito, venivano tradotti presso il carcere del Coroneo a disposizione dell’autorità giudiziaria. A carico di K.O., per il possesso del coltello a scatto, è stata ipotizzata anche la violazione per il porto di armi per cui non è ammessa licenza, mentre i due veicoli utilizzati per il trasporto sono stati sequestrati. Inoltre per due dei nove migranti è stato disposto l’immediato respingimento con contestuale affidamento a personale della polizia slovena, mentre un minorenne è stato affidato ad una struttura cittadina convenzionata. I restanti sei uomini, avendo espresso l’intenzione di chiedere protezione internazionale, sono stati denunciati a piede libero per il reato di ingresso illegale sul territorio nazionale.