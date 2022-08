Latitante "recidivo" finisce in ospedale e viene scoperto: arrestato

Finisce in ospedale per motivi di salute, poi si scopre che si tratta di un latitante e viene arrestato. E' successo ieri, martedì 23 agosto, al Polo cardiologico di Cattinara. Il cittadino goriziano 70enne, con iniziali B.F., era stato condannato nel 2020 per bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari, per una pena superiore ai sei anni e nove mesi e ieri è stato tratto in arresto dalla prima sezione della Squadra mobile di Trieste, in collaborazione con la Squadra mobile di Gorizia. E' successo alle ore 16.20. L'uomo, destinatario di un mandato di arresto europeo, era in passato già stato rintracciato dalla polizia croata ad Umago e arrestato il 3 gennaio del 2021.