"Beccato" topo di appartamento in fuga da anni: in manette 41enne

Nella scorsa notte una pattuglia della Polizia Stradale in vigilanza lungo l’A/34, all’altezza del Casello di Villesse (GO), ha intercettato un furgone, diretto verso il confine di Stato, con a bordo sette cittadini stranieri. Da accurati controlli, anche ai fini della prevenzione e del contrasto all’emergenza epidemiologica in atto, è emerso un ordine di cattura a carico di uno dei passeggeri per un residuo di pena da scontare di sei mesi di reclusione.

La condanna, risalente al 2017, è stata inflitta per furto aggravato in abitazione perpetrato nella provincia di Treviso. Il soggetto, un cittadino moldavo di 41 anni, dopo le operazioni di rito, è stato associato alla locale Casa Circondariale “A. Bigazzi” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.